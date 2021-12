Terry torna al Chelsea: nuovo ruolo nell'Academy

L'ex difensore e leggenda dei blues torna nel club dov'era stato dai 14 ai 37 anni: sarà il consulente degli allenatori dell'Academy e tutor per le nuove generazioni di giocatori del club. Il commento su Instagram: "Sto per tornare a casa". Inizierà da gennaio Condividi

A più di quattro anni dai saluti, John Terry torna al Chelsea. L'ex difensore inglese diventerà il nuovo consulente per gli allenatori della Academy dei Blues e guida per i giovani calciatori del club. Il responsabile dello sviluppo del settore giovanile del Chelsea, Neil Bath, ha commentato così il ritorno dell'ex leggenda del Chelsea: "Siamo lieti di dare il benvenuto a John Terry a Cobham (il centro sportivo del club, ndr) in un ruolo che lo coinvolgerà come allenatore e guida per la futura generazione di giovani calciatori nella nostra Accademy. Inutile dire che l'esperienza di John, sia come giocatore di classe mondiale che quella più recente da assistente allenatore in Premier League, sarà una risorsa fantastica per il nostro club. Non vediamo l'ora di iniziare". Il nuovo lavoro di Terry iniziera il prossimo mese.

Il ritorno di Terry alla casa madre leggi anche Chilwell, stagione finita: Chelsea pensa a Digne Il giovane John Terry era entrato nell'Accademy del Chelsea quando aveva 14 anni. In prima squadra ha esordito il 28 ottobre del 1998, in un match di Coppa di Lega contro l'Aston Villa e con gli anni è diventato una vera leggenda del club, che aveva lasciato nel 2017 dopo 717 presenze ufficiali (il terzo con più presenze nella storia del Chelsea) e diciassette trofei ufficiali, tra cui cinque Premier League e la storica Champions League del 2012. Ritiratosi nel 2018 (dopo un anno all'Aston Villa), Terry ha iniziato la sua nuova carriera da vice-allenatore all'Aston Villa, per un'esperienza durata fino alla scorsa estate. Dopo qualche mese senza impiego, Terry è pronto al grande ritorno al Chelsea. Il club dove tutto è iniziato.

"Sto tornando a casa" leggi anche Everton-Newcastle rinviata per emergenza Covid In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, John Terry ha commentato la notizia del suo ritorno al Chelsea: "Ho il piacere di annunciare che sto tornando a casa. Farò il consulente per l'Academy del Chelsea. Oltre a sessioni di allenamento in campo, sarò coinvolto nelle riunioni con gli allenatori e farò da tutor per i giocatori dell'Academy e sosterrò il dialogo con i loro genitori. Inizierò all'inizio del mese prossimo. La flessibilità è fondamentale sia per me che per l'Academy perché mi permette di continuare a sviluppare le mie capacità e le mie ambizioni da allenatore, insieme ad altri impegni". Firmato: JT, con un cuore blu e un pallone.