Brutte notizie per il Chelsea, che perde Ben Chilwell per il resto della stagione. Il difensore inglese si è infatti infortunato durante la gara di Champions League contro la Juventus del 23 novembre scorso e, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In queste ore, il club inglese sta decidendo il luogo nel quale Chilwell si sottoporrà a intervento chirurgico e tra le varie opzioni sta valutando anche la clinica romana nella quale Rudiger si era operato per un infortunio analogo ai tempi della Roma. Quello che è certo è che Chilwell dovrà stare fermo per 5-6 mesi e quindi deve dire addio alla seconda parte della stagione 2021-2022.

Idea Digne in prestito: il francese è in uscita dall'Everton

Un infortunio grave, che costringe il Chelsea a guardarsi intorno anche sul mercato. Con Marcos Alonso che attualmente è l'unico terzino sinistro a disposizione di Thomas Tuchel, la dirigenza Blues sta guardando con grande interesse al profilo di Lucas Digne. L'ex esterno della Roma ha collezionato 13 presenze in questa prima parte della stagione con la maglia dell'Everton (che lo ha acquistato in estate dal Barcellona per circa 20 milioni di euro), ma è ormai ai ferri corti con l'allenatore Rafa Benitez, tanto da non essere stato convocato nelle ultime tre gare di Premier League. Il Chelsea lo vorrebbe in prestito fino al termine della stagione, altrimenti valuta la possibilità di riportare anticipatamente alla base uno tra Maatsen (in prestito al Coventry City) ed Emerson Palmieri (in prestito al Lille).