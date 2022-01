L'attaccante belga, tornato in gruppo dopo l'esclusione contro il Liverpool, parla ai tifosi e si scusa per quanto accaduto: "Mi dispiace per il turbamento che ho causato. Conoscete il legame che ho con questo club sin dall'adolescenza, capisco che siate sconvolti. Ora tocca a me ritrovare la vostra fiducia e farò del mio meglio per dimostrare tutto l'impegno"