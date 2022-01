Sargent, scorpione impossibile in Watford-Norwich

Il centrocampista del Norwich protagonista assoluto della vittoria per 3-0 sul Watford di Ranieri: prima porta in vantaggio la sua squadra con un gran gol di tacco volante poi firma il raddoppio con un colpo di testa. E il Norwich scavalca il Watford in classifica

Un gol pazzesco: è quello segnato da Josh Sargent , centrocampista del Norwich, sul campo del Watford . Il 21enne statunitense è stato assoluto protagonista della vittoria per 3-0 sulla squadra allenata da Claudio Ranieri: ha realizzato il gol che ha aperto le marcature nella serata di Vicarage Road con un gran gol di tacco volante . Un'invenzione maturata su cross dalla destra di Pukki. Sargent era poco oltre la traiettoria del pallone con il corpo, così ha colpito il pallone nell'unico modo possibile: con lo " scorpione" , magia di puro istinto. Il suo tocco ha beffato il portiere avversario Bachmann anche grazie al tocco della traversa e ha permesso alla squadra di Dean Smith di passare in vantaggio al 6' del secondo tempo.

La serata magica di Sargent

approfondimento

Sargent ha festeggiato il gol dello 0-1 con un'esultanza quasi incredula ma la sua notte magica non si è fermata lì. Al 74' il centrocampista arrivato dal Werder Brema ha firmato la sua doppietta personale con un gran colpo di testa su invito da sinistra di Rashica, prima che la sfortunata autorete nel finale di Kucka chiudesse definitivamente i giochi. Il tutto in una serata caratterizzata anche da ben 15 minuti di recupero, dettati da un guasto all'impianto di illuminazione al 17′ del secondo tempo, con conseguente sospensione della partita. Luci spente anche in casa del Watford, che non vince dal 20 novembre e ora è terzultimo con 14 punti, scavalcato proprio dal Norwich che sale invece a 16 (ma con due partite giocate in più).