Hodgson al Watford: subentra all'esonerato Ranieri

È Roy Hodgson il nuovo allenatore del Watford . Il club di proprietà della famiglia Pozzo ha scelto il manager inglese per sostituire Claudio Ranieri , esonerato dopo la pesante sconfitta per 0-3 in casa contro il Norwich. All'ex allenatore dell'Inter il compito di salvare il Watford, attualmente al penultimo posto a quota 14 punti. La quartultima posizione, che vale la salvezza diretta, dista 2 punti, ma bisogna ritrovare una vittoria che manca ormai da tre mesi e ben otto giornate.

Questo l'annuncio della società inglese: "Il Watford FC è lieto di confermare la nomina di Roy Hodgson alla guida del club . L'ex capo Ct della nazionale inglese è affiancato dal suo fidato assistente Ray Lewington , che ha gestito egregiamente gli Hornets dal 2002 al 2005. Hodgson e Lewington inizieranno immediatamente i preparativi per la prossima partita di Premier League del Watford, sabato 5 febbraio in trasferta a Burnley. Benvenuto a Watford, Roy. E bentornato, Ray!", si legge sul sito ufficiale del club.

Il cammino di Ranieri

È durata circa 3 mesi e mezzo, quindi, l'avventura dell'allenatore italiano sulla panchina del club inglese. Ranieri, infatti, era già subentrato a Francisco Javir Munoz lo scorso 4 ottobre, con il Watford fermo a 7 punti. Con l'ex Sampdoria, la squadra inglese ha ottenuto altri 7 punti in Premier League in 13 partite, grazie ai due successi prestigiosi contro Everton e Manchester United e a un pareggio in casa del Newcastle. Risultati importanti ottenuti in gare difficili, ma ben 10 sconfitte nelle restanti partite giocate. L'ultima, in casa contro il Norwich per 0-3, ha portato all'esonero di Claudio Ranieri.