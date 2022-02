Dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa contro il Senegal, Salah è tornato in campo a Liverpool contro il Leicester, subentrando a Firmino al 60'. L'accoglienza di Anfield all'ingresso in campo dell'egiziano è stata a dir poco calorosa: il pubblico gli ha tributato diversi minuti di cori e applausi. Un'ulteriore dimostrazione di affetto per l'attaccante idolo della Kop. Il VIDEO

