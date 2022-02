Un ritorno graduale. Christian Eriksen ha festeggiato il suo 30° compleanno disputando un'amichevole a porte chiuse con il Brentford, squadra con la quale ha da poco firmato un contratto di sei mesi. Il centrocampista danese è sceso in campo per un'ora nella sfida contro il Southend, club di National League, mostrando buone giocate e soprattutto un buon ritmo. Lampi di classe che hanno prodotto anche un assist decisivo: dopo un paio di tentativi personali, sventati dal portiere, l'ex Inter ha recuperato palla e l'ha servita in profondità per il taglio di Josh Dasilva che ha finalizzato la rete. Eriksen si è concesso altre buone trame, mentre il compagno di squadra ha risolto il match firmando una tripletta nel 3-2 finale.

Convocato contro il Newcastle?

Questa dovrebbe essere la prima delle due amichevoli che ha in programma di fare il Brentford per far tornare il classe '92 nella migliore condizione. Molto difficile, dunque, che il danese venga convocato da Frank per la prossima partita contro l'Arsenal, più probabile invece una chiamata per la giornata successiva contro il Newcastle (26 febbraio). "Il debutto non è lontano - aveva detto Eriksen lo scorso venerdì a Sky Sports -. Con il defibrillatore mi sento più al sicuro di chiunque altro. Il mio primo obiettivo è tornare in piena forma, essere in grado di giocare una partita di Premier League e disputare il maggior numero di minuti possibili per dimostrare che posso ancora giocare a calcio e incidere in modo positivo. Poi voglio aiutare il Brentford a salvarsi".