Definito l'addio tra l'allenatore argentino e i Whites, sconfitti per 4-0 dal Tottenham di Antonio Conte nell'ultimo turno di campionato. Bielsa aveva riportato il Leeds in Premier League a 16 anni dall'ultima volta: per la sua sostituzione il favorito è Jesse Marsch, ex allenatore del Salisburgo esonerato dal Lipsia qualche mese fa

Marcelo Bielsa lascia il Leeds . Lo ha annunciato lo stesso club inglese il giorno dopo il ko di Elland Road per 4-0 contro il Tottenham di Antonio Conte. Le strade dell'allenatore argentino e dei Whites si separano dopo tre anni e otto mesi: Bielsa era infatti arrivato sulla panchina del Leeds a giugno del 2018 , riportando la squadra in Premier League a 16 anni di distanza dall'ultima volta nell'estate del 2000. Dopo il nono posto della scorsa stagione (miglior piazzamento per una neopromossa in Premier dalla stagione 2000/01) quest'anno il Leeds è vicino alla zona retrocessione con 23 punti conquistati in 26 partite e ha vinto solo cinque partite di campionato. Per la sostituzione di Bielsa il nome in pole è quello di Jesse Marsch , ex allenatore del Salisburgo esonerato dal Lipsia qualche mese fa.

Radrizzani: "Scelta più difficile da presidente"

L'annuncio del nome dell'allenatore che prenderà il posto del Loco è atteso nella giornata di lunedì, come spiegato dal Leeds. "La decisione più difficile che ho dovuto prendere durante il mio mandato - la definisce il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani - tenendo conto dei successi totalizzati da Bielsa con il club. Con lui abbiamo vissuto tre stagioni incredibili con grandissimi ricordi, che resteranno a lungo nei nostri cuori. Devo però agire nel nome dell'interesse del club e credo che ora sia necessario un cambiamento per garantire la nostra permanenza in Premier League. Ci troviamo in una posizione di classifica precaria ed è il momento giusto per ingaggiare un nuovo allenatore". Un concetto rimarcato da Victor Orta, ds del Leeds: "Marcelo ha avuto un enorme impatto sul club - ammette - ha ulteriormente unito tifosi e giocatori: ci spiace che la sua esperienza sia finita in questo modo. Gli siamo grati per l'impegno e la dedizione". Il legame tra Bielsa e il Leeds non si esaurisce però qui: il club ha annunciato lo studio di un tributo permanente per il Loco a Elland Road.