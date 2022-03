Everton, tutti con Mykolenko: capitano in FA Cup

Altra iniziativa del mondo del calcio in favore della pace in Ucraina. Nella sfida di FA Cup tra Everton e Boreham Wood (2-0), l'allenatore dei Toffes Frank Lampard ha deciso di concedere la fascia di capitano al difensore ucraino Vitaliy Mykolenko. Tutti i giocatori dell'Everton sono scesi in campo con una bandiera ucraina sulle spalle e le due squadre hanno posato a inizio gara tenendo in mano uno striscione con una celebre frase della canzone 'Imagine' di John Lennon