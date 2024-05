La semifinale di andata di Europa League vedrà contrapposte l'Olympique Marsiglia e l'Atalanta. Gasperini dovrebbe affidarsi a De Roon in difesa con Djimsiti e Kolasinac. In attacco la coppia De Ketelaere-Scamacca. Match live giovedì 2 maggio alle ore 21 su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW