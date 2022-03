" It's derby day ". È stato questo il primo tweet che è apparso per gran parte della giornata del derby sul profilo social del Manchester United. Lì, fissato in alto, davanti a tutti gli altri, anche ai più recenti. Rashford sullo sfondo, in primo piano ovviamente lui, Cristiano Ronaldo. Ma l'immagine del portoghese in "copertina" si è scontrata con l'attualità: lui nel derby non ci sarà . Prima la sua assenza tra i ventuno giocatori che, come di consueto, si erano radunati al Lowry Hotel. Poi le distinte ufficiali: niente CR7 né tra i titolari né in panchina. I dubbi si erano susseguiti, infortunio o meno? Alla fine è stato lo stesso allenatore dei red devils a chiarire la sua assenza nell'immediato pre partita contro la squadra di Guardiola: "Venerdì ha avuto un problema al flessore dell'anca".

Neville: "Senza CR7 lo United può giocare meglio"

Ronaldo quindi non ci sarà nel derby, per cui l'appuntamento è alle 17.30 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K. Infortunio. È il flessore dell'anca a dare problemi. Quindi nessuno screzio col tecnico tedesco alla base dell'assenza, dopo quello - lì fu screzio per davvero - dello scorso 20 gennaio in Brentford-United: CR7 non gradì la sostituzione al 71' senza nascondere il proprio disappunto in panchina. "È un attaccante e vuole segnare, ma arrivava da un infortunio" - la risposta di Rangnick in conferenza. Intanto Gary Neville, storica ex bandiera del Man United e famoso opinionista in patria, commentando il forfait di CR7, ha dichiarato che lo United possa addirittura giocare meglio contro il City senza la sua stella: "Negli ultimi tre o quattro anni è una squadra che ha giocato spesso in contropiede - le sue parole a Sky Sports -, oggi sarà esattamente lo stesso, e con Ronaldo fuori penso che potrebbero stare meglio con il ritmo di un giocatore come Rashford".