Chelsea, il miliardario Nick Candy farà un'offerta

L'imprenditore immobiliare britannico Nick Candy ha confermato la sua intenzione di fare un'offerta per l'acquisto del Chelsea entro la fine della settimana. Il 49enne miliardario e tifoso del Chelsea sta lavorando con una serie di investitori con sede negli Stati Uniti per comporre un'offerta di consorzio per il club di Stamford Bridge. Roman Abramovich ha ufficialmente messo in vendita il Chelsea mercoledì scorso durante l'invasione russa dell'Ucraina. Il miliardario russo-israeliano Abramovich possiede il Chelsea dal 2003 e ha portato i Blues a 21 trofei.

La disponibilità di Candy a impegnarsi nella riqualificazione dello stadio di Stamford Bridge, che sarà necessario per mantenere il Chelsea al vertice del calcio mondiale, potrebbe trovare il favore del 55enne Abramovich, determinato ad affidare il futuro del club a proprietari con ambizioni da eguagliare il suo Chelsea. Un portavoce di Candy ha confermato l'imminente offerta del 49enne per il club, in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa PA. "Nick Candy sta esplorando attivamente una serie di opzioni per una potenziale offerta per il Chelsea Football Club", ha affermato il portavoce di Candy.

"Qualsiasi offerta verrebbe fatta in collaborazione con un'altra parte, o un consorzio, e abbiamo un serio interesse da parte di diversi partner internazionali. Il signor Candy ha una grande affinità con il Chelsea. A suo padre è stato chiesto di giocare per il club e guarda le partite allo Stamford Bridge dall'età di quattro anni. Il club merita uno stadio e un'infrastruttura di livello mondiale e l'esperienza unica e il background di Mr Candy nel settore immobiliare sarebbero una risorsa estremamente preziosa per realizzare questa visione".

Abramovich aveva già ricevuto diverse offerte serie per il Chelsea a pochi giorni dall'inizio del processo di vendita la scorsa settimana. La banca d'affari di New York, il gruppo Raine, sta conducendo la vendita e le manifestazioni di interesse sono aumentate ben oltre la doppia cifra. Il miliardario statunitense Todd Boehly e il magnate svizzero Hasjorg Wyss hanno confermato le loro intenzioni di fare un'offerta per il Chelsea la scorsa settimana e la loro offerta iniziale dovrebbe essere stata presentata martedì. Anche l'uomo d'affari turco Muhsin Bayrak ha rivelato la sua candidatura per l'acquisto del Chelsea, con diversi proclami pubblici.