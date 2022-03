1/10 ©Getty

LA SCELTA DI ABRAMOVICH - Roman Abramovich ha deciso ufficialmente di mettere in vendita il Chelsea "Soluzione migliore in questo momento, ma scelta difficilissima", aveva detto nei giorni scorsi, rendendo altresì noto che i ricavi netti della cessione della società saranno devoluti alle vittime della guerra in Ucraina. Abramovich era stato coinvolto nei giorni scorsi – su invito dell’Ucraina – nei negoziati con la Russia per cercare di arrivare a una soluzione per mettere fine alla guerra in corso.

Chelsea, Abramovich ha deciso di vendere il club