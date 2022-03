Nel recupero della 21^ giornata di Premier League, il Newcastle batte il Southampton in trasferta per 2-1 grazie a uno dei gol più belli della stagione. Al 52' del match giocato al St Mary's, sul punteggio di 1-1 (reti di Armstrong e Wood), il neo acquisto dei Magpies, Bruno Guimaraes, si è esibito in un colpo di tacco al volo che ha battuto il portiere Forster, dopo una palla rimessa a centro area di testa da Burn. Questa rete ha deciso la gara e regalato tre punti preziosi alla squadra di Eddie Howe