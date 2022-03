Premier League, si torna alle cinque sostituzioni

La Premier League ha deciso di cambiare: dalla prossima stagione, come accade già in altre competizioni, ogni squadra avrà la possibilità di effettuare cinque sostituzioni a partita in tre slot. Una svolta importante, considerando che quello inglese era l'unico tra i top campionati a livello europeo a non aver introdotto questa regola in maniera permanente dopo averne usufruito soltanto per i mesi di campionato post lockdown, salvo poi ritornare alle classiche tre nelle stagioni successive. Ad annunciarlo è stata la stessa Premier League che, oltre al numero delle sostituzioni a disposizione, ha specificato che ogni squadra avrà comunque un massimo di 9 calciatori in panchina.