Ieri in Italia 77.621 nuovi casi e 170 decessi

Torino, Brekalo si allena in gruppo: test covid negativo

Buone notizie in casa Torino sul fronte Covid. Da ieri infatti è tornato ad allenarsi in gruppo l'attaccante croato Josip Brekalo che era risultato positivo al Covid nei primi giorni di ritiro con la sua Nazionale. Attesi i test per l'idoneità, il giocatore potrebbe essere convocato per la sfida di sabato sera a Salerno