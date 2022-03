10/18 ©IPA/Fotogramma

LIGA - Ancelotti e il suo Real hanno 9 punti di vantaggio sulla seconda, il Siviglia (e potenzialmente anche il Barça che ha una gara in meno). I blancos sono reduci dal pesante ko 4-0 del Clásico ma godono di un ampio margine. Ancora in calendario la sfida col Siviglia (tre tre turni) e il derby con l'Atletico (alla quartultima). Non ancora definitivamente tranquille per la Champions Barça (che non perde da dicembre e può sognare una clamorosa rimonta sul Real?) e Atletico. Il prossimo turno c'è Barça-Siviglia. Grande lotta per non retrocedere.