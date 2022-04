Klopp o Pep? L'opinione di Paolo Di Canio VIDEO

Il calcio di Klopp, rock e sentimentale e quello dell’alchimista Guardiola. Una scelta difficile da fare. E infatti... Ascoltate l'opinione di Paolo Di Canio sui due allenatori in vista della supersfida di domenica: live alle 17.30 su Sky Sport Uno , Sky Sport Football e Sky Sport 4K

"Tra Guardiola e Klopp? Io non scelgo! Me li godo tutti e due". E' il pensiero di Paolo Di Canio alla vigilia di Manchester City-Liverpool (domenica alle ore 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K con pre partita dalle 17 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football). "Perché? Sono nella Premier League, perché allenano due squadre fantastiche che hanno costruito loro. E allora il calcio di Klopp: dinamico, rock, empatico, sentimentale, ma grintoso e, a volte, anche molto duro. Poi quello del genio, dell’alchimista, che qualsiasi cosa faccia, qualunque ingrediente cambi, il risultato è sempre lo stesso: eccezionale. Però parte da un vantaggio: un alchimista le formule già le conosce prima. Perciò…. è un fortunato? No, è un genio".