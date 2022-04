Sabato gli Spurs sfidano il Brentford in Premier, l'occasione per l'allenatore italiano di ritrovare in campo da avversario il danese che ha allenato all'Inter: "Abbiamo sofferto molto per lui a giugno, sono felice di sfidarlo. Christian è un grande uomo oltre che un grande calciatore"

Un "avversario" decisamente speciale per Antonio Conte. Sabato il suo Tottenham sfiderà in trasferta il Brentford e l’allenatore italiano ritroverà da vicino Christian Eriksen, giocatore con cui ha condiviso la vittoria dello scudetto con l’Inter e il drammatico periodo legato al malore che ha messo la vita del danese a rischio durante Euro2020. "Sono molto felice di vederlo nuovamente in campo. Quello che abbiamo visto a giugno in tv è stato terribile, quelle immagini erano terribili per tutti. Abbiamo sofferto molto per lui e la sua famiglia. Vederlo nuovamente in occasione di una partita sarà un piacere per me. È incredibile perché non molto tempo fa è successo quello che è successo. Sarà un piacere sfidarlo e allo stesso tempo sarà incredibile perché non molte volte si torna a giocare dopo quanto gli è accaduto", ha ammesso in conferenza stampa Antonio Conte.