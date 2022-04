Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend su Sky

Prosegue serrata la lotta in Premier League tra Manchester City e Liverpool separate da un punto, la squadra di Guardiola va a Leeds, quella di Klopp sfida il Newcastle. In Bundesliga, con il Bayer campione resta tutto in gioco per i posti Champions con Bayer, Lipsia, Friburgo e Union Berlino racchiuse in 5 punti. In Ligue 1 prima uscita da campione di Francia per il PSG Condividi

Tra sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio sette match di Premier live su Sky e in streaming su NOW. Manchester City e Liverpool divise in classifica sempre da un solo punto, con i “Citizens” in testa con 80 e i “Reds” a inseguire con 79. Per entrambe, impegni in trasferta: il City ospite alle 18.30 del Leeds (16° con 34 punti e non ancora del tutto salvo), mentre il Liverpool alle 13.30 affronterà il Newcastle (9° a quota 43). I due match verranno proposti live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Sabato 30 aprile

ore 13.30 - Newcastle-Liverpool (Sky Sport Football, Sky Sport 4K, telecronaca Nicola Roggero)

(Sky Sport Football, Sky Sport 4K, telecronaca Nicola Roggero) ore 16 - Watford-Burnley (Sky Sport Football, telecronaca Gianluigi Bagnulo)

(Sky Sport Football, telecronaca Gianluigi Bagnulo) ore 18.30 - Leeds United-Manchester City (Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, telecronaca Paolo Ciarravano) Domenica 1° maggio ore 15 - Tottenham-Leicester (Sky Sport Football, telecronaca Gianluigi Bagnulo)

(Sky Sport Football, telecronaca Gianluigi Bagnulo) ore 15 - Everton-Chelsea (Sky Sport Arena, telecronaca Federico Zancan)

(Sky Sport Arena, telecronaca Federico Zancan) ore 17.30 - West Ham-Arsenal (Sky Sport Football, Sky Sport 4K , telecronaca Massimo Marianella) Lunedì 2 maggio ore 21 - Manchester United-Brentford (Sky Sport Football, telecronaca Nicola Roggero) (tutte le gare disponibili su Sky Go, anche in HD)

Bundes, cinque match in diretta su Sky Saranno cinque gli incontri visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il primo in onda già oggi e in campo, alle 20.30, ci sarà l’Union, sesto in classifica con 50 punti e che può ancora sognare la Champions League. A Berlino arriva il fanalino di Greuther Furth, già retrocesso. Chiusa la questione titolo, con il Bayern Monaco ancora una volta campione, a tre giornate dalla fine la corsa a un posto Champions infiamma il torneo tedesco e interessa, in modo particolare, a Bayer Leverkusen, Lipsia e Friburgo, racchiuse nello spazio di soli tre punti. Alle 20.30 di lunedì il Leverkusen, terzo con 55 punti, ospiterà l’Eintracht Francoforte, mentre il Lipsia, quarto con 54, andrà a Moenchengladbach a far visita al Borussia. Del terzetto, la prima squadra a giocare sarà il Friburgo, quinto a quota 52, che sabato affronterà in trasferta l’Hoffenheim. Già sicuro della Champions, invece, il Borussia Dortmund, attualmente secondo in graduatoria con 63 punti. Per il Bayern, trasferta sabato a Mainz in casa di una formazione tranquilla di centro classifica, attualmente al decimo posto con 39 punti. Venerdì 29 aprile ore 20.30 - Union Berlino-Greuther Furth (diretta Sky Sport Action, telecronaca Pietro Nicolodi) Sabato 30 aprile ore 15.30 - Mainz-Bayern Monaco (diretta Sky Sport Uno, telecronaca Pietro Nicolodi)



(diretta Sky Sport Uno, telecronaca Pietro Nicolodi) ore 18.30 - Hoffenheim-Friburgo (diretta Sky Sport Action, telecronaca Christian Giordano) Lunedì 2 maggio ore 20.30 - Borussia Moenchengladbach-Lipsia (diretta Sky Sport Arena, telecronaca Christian Giordano)



(diretta Sky Sport Arena, telecronaca Christian Giordano) ore 20.30 - Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte (diretta Sky Sport Action, telecronaca Paolo Ciarravano) (tutte le gare disponibili su Sky Go, anche in HD)