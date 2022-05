City contro Liverpool, si decide la Premier su Sky

Ultimo atto del testa a testa per la vittoria della Premier tra la squadra di Guardiola e quella di Klopp. Domenica alle 17 si giocano Manchester City-Aston Villa (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e Liverpool-Wolverhampton (in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW)

Novanta minuti che mettono in palio la Premier League. Ultima giornata di campionato in Inghilterra (si gioca tutta in contemporanea domenica alle ore 17) e ultimo capitolo stagionale del testa a testa tra Manchester City e Liverpool. La squadra di Pep Guardiola, prima in classifica a +1, sfida all’Etihad Stadium l’Aston Villa già salvo allenato dalla leggenda dei Reds Steven Gerrard; il Liverpool invece affronta ad Anfield un Wolverhampton che ha poco da chiedere alla propria classifica. Il Chelsea, già certo della qualificazione alla prossima Champions, sfida il Watford. Tutta da seguire la sfida a distanza per il quarto posto tra il Tottenham, impegnato in trasferta contro il Norwich, e l’Arsenal che affronta l’Everton già salvo. Da decidere anche l’ultima retrocessa: l’ultimo posto utile per rimanere in Premier se lo giocheranno il Burnley, quartultimo, e il Leeds, terzultimo, che hanno gli stessi punti, 35, ma con una differenza reti notevolmente a favore del Burnley.