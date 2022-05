Premier League, Klopp nominato miglior allenatore

Jurgen Klopp è stato nominato miglior allenatore della Premier League 2021-2022 . L'allenatore ha vinto il premio per la seconda volta in carriera (la prima nella stagione 2019-2020), battendo Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle) e Patrick Vieira (Crystal Palace). "Klopp ha contribuito a una delle lotte per il titolo più belle nella storia - scrive la Premier League nella motivazione del premio - Arrivata fino agli ultimi minuti del campionato. Il Liverpool, a gennaio, aveva 14 punti di distacco dal Manchester City e ha chiuso il campionato con 92 punti". Klopp ha ricevuto anche il premio come miglior allenatore dell'anno da parte della League Managers Association , l'associazione degli allenatori della lega.

"Real Madrid? Non deve essere una rivincita"

Una stagione che, al netto del secondo posto in Premier League, ha già regalato grandi soddisfazioni al Liverpool grazie ai successi in FA Cup e in Coppa di Lega. Adesso manca l'ultimo tassello, la Champions League. "C'è la sensazione che vogliamo prenderci una rivincita, ma non deve essere il nostro pensiero principale" ha spiegato Klopp al sito della Uefa, presentando la sfida contro il Real Madrid in programma sabato sera a Parigi (diretta Sky Sport). Il pensiero è inevitabilmente rivolto alla finale persa dai reds nel 2018 contro i blancos: "Non dobbiamo pensare a una rivincita o vendetta. Non siamo così, siamo arrivati in finale in un modo diverso. Dobbiamo giocare come sappiamo ed è quello che proveremo a fare".