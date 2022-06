Con il contratto in scadenza nel 2023, il futuro del calciatore senegalese sembra essere lontano dal Liverpool: su di lui c'è il Bayern. Dopo la tripletta al Benin, Mané ha risposto così alle domande sul mercato: "La mia squadra del cuore è il Marsiglia", sorridendo. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, Sadio Mané è già uno dei nomi al centro del mercato nella prossima sessione. Il Liverpool non gli ha ancora offerto una proposta di rinnovo e su di lui si sarebbe fiondato il Bayern Monaco, pronto a strapparlo ai Reds già per il prossimo anno. Dopo la tripletta nel 3-1 del suo Senegal contro il Benin, Mané ha risposto a una domanda sugli interessamenti di Bayern, Real Madrid e Psg: "Il mio club del cuore è il Marsiglia", ha dichiarato sorridendo a wiwsport.com. Dopo aver dichiarato nei giorni scorsi di voler fare ciò che i senegalesi vogliono che lui faccia, Mané ha risposto tornando serio: "Penso che la mia dichiarazione abbia già fatto il giro del mondo, quindi è corretto dire che sono ancora sotto contratto con il Liverpool ed è un club che rispetto molto. Ora, come ho detto, vedremo cosa succederà".