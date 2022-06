Sadio Mané è al centro del mercato. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo futuro sembra sempre più lontano dal Liverpool. Un club che lascerebbe dopo aver vinto il campionato inglese, una FA Cup, una Coppa di Lega, ma soprattutto una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Durante una conferenza in nazionale, si è espresso con una battuta sul suo futuro: "Se i senegalesi vogliono che lasci il Liverpool lo farò, devono solo avere pazienza". Su di lui si è fiondato il Bayern Monaco che avrebbe offerto al Liverpool circa 35 milioni di euro (27,5 milioni di euro la parte fissa), una cifra che comprende una serie di bonus difficilmente raggiungibili. Come la vittoria della Champions da parte del Bayern nelle prossime tre stagioni contemporaneamente alla conquista del Pallone d'Oro del senegalese in ognuna delle tre stagioni. Una bella impresa.