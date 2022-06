Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Jennifer Dorsey, ha respinto la causa presentata da Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo per un presunto stupro, risalente al 2009 e sul quale il portoghese nel 2010 aveva raggiunto con la donna un accordo economico di riservatezza di 300mila euro. Secondo i media statunitensi, la causa - intentata presso il tribunale federale del Nevada dall'ex modella - aveva come obiettivo ottenere un altro risarcimento milionario dalla star portoghese.

CR7 danneggiato dalla condotta dell'avvocato della donna

approfondimento

Chi ha "mosso" più soldi sul mercato: Lukaku è 1°

In una ordinanza di 42 pagine, il giudice ha spiegato che la causa è stata intentata sulla base di alcuni documenti raccolti irregolarmente attraverso 'Football Leaks' e che riguardavano le comunicazioni fra il giocatore e il suo staff legale e che Ronaldo è stato danneggiato dalla condotta dell'avvocato della donna, Leslie Mark Stovall. “Trovo che l'approvvigionamento e l'uso continuato di questi documenti siano stati in malafede, e il semplice provvedimento disciplinare nei confronti dell'avvocata Stovall non curerà il pregiudizio su Ronaldo, perché i documenti sottratti e il loro contenuto riservato sono stati inseriti nel tessuto stesso delle affermazioni della querelante, Kathryn Mayorga. Servono sanzioni dure” ha affermato il giudice della sentenza.