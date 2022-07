Il portoghese, assente nella tournée dello United per motivi familiari, ha condiviso sui social una foto in allenamento

Cristiano Ronaldo lascia che sia Instagram a parlare al suo posto. Il portoghese, infatti, ha pubblicato una foto sui social durante una sessione di allenamento. "Un duro lavoro", come scritto nella didascalia accanto all'immagine. Bicipiti gonfi, addome tirato e tanta fatica. Non è insolito per l'ex Juve condividere scatti in allenamento, ma quest'ultimo ha un significato più importante date le ultime voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Una cosa è certa. CR7 è carico e pronto per una stagione da numero uno.