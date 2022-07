I Red Devils hanno svelato la nuova maglia casalinga 2022/23, divisa che dopo diversi anni riprende il tradizionale "collar" di Eric Cantona. A sorpresa tra i testimonial c'è anche Cristiano Ronaldo, che non si è presentato in ritiro e salterà la tournée in Asia. Lo United smentisce la sua cessione, ma come stanno le cose?

