A Orlando il Chelsea è stato travolto 4-0 in amichevole dall'Arsenal. Un risultato e, soprattutto, una prestazione che ha mandato su tutte le furie Tuchel. Debutto con la maglia dei Blues per Koulibaly, entrato nell'ultimo quarto d'ora, l'unica nota positiva in una serata da incubo per l'allenatore tedesco

