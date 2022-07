Bellissima storia nell'amichevole tra l'Everton e la Dinamo Kiev: nei minuti finali un 44enne tifoso dei Toffees, Paul Stratton, è stato fatto entrare dall'allenatore della squadra di casa, Franck Lampard, per calciare un rigore: rincorsa breve e palla nell'angolino, prima di esultare sotto la curva. Stratton si è distinto in questi mesi di guerra per l'aiuto al popolo ucraino, partendo da Liverpool in macchina e portando rifornimenti ai rifugiati al confine con la Polonia

INGRESSO IN CAMPO E GOL SU RIGORE. VIDEO