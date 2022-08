Dopo essere stato sostituito a fine primo tempo dell'amichevole contro il Rayo Vallecano, Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Old Trafford in anticipo insieme a Dalot. Dura reazione di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United: "Non è stato l’unico giocatore ad andarsene dopo l’intervallo, lo ritengo un gesto inaccettabile, per tutti: siamo una squadra e doveva restare con noi fino alla fine" IL CALENDARIO DELLA PREMIER Condividi

Cristiano Ronaldo continua a essere al centro delle polemiche in Inghilterra. Domenica 31 luglio il Manchester United ha affrontato il Rayo Vallecano nell'ultima amichevole pre-stagionale prima dell'inizio della Premier League 2022/2023. Il portoghese è partito titolare, ma a fine primo tempo è stato sostituito con Amad Diallo (ex Atalanta). Dopo il cambio, CR7 è stato fotografato mentre lasciava l’Old Trafford in anticipo all’intervallo, accompagnato da Diogo Dalot (il difensore ex Milan non era nella lista dei convocati per il match).

Ten Hag: "Comportamento che non posso accettare" Come sottolinea Sky Sports UK, Ronaldo vuole lasciare lo United per giocare in un club che disputerà la prossima Champions League. Tuttavia, aver lasciato lo stadio in anticipo è un atteggiamento definito "inaccettabile" da Erik Ten Hag: "Non lascio passare quello che è successo, siamo una squadra e doveva restare con noi fino alla fine – sottolinea l’allenatore del Manchester United ai media olandesi AD e Viaplay –. Non è stato l’unico giocatore ad andarsene dopo l’intervallo, lo ritengo un gesto inaccettabile, per tutti".

La Premier League è su Sky Il Manchester United debutterà in campionato domenica 7 agosto alle 15 contro il Brighton (diretta su Sky Sport Football). Sky si conferma la casa della Premier League per le prossime tre stagioni: 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Fino a sette match in esclusiva per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night.