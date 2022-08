di g. bagnulo

20 nomi da seguire nella prossima Premier

Da Eriksen a Julian Alvarez, passando per Botman e Fabio Carvalho. Ecco 20 giocatori (uno per squadra) da seguire nella prossima stagione di Premier League, tutta da vivere in diretta su Sky Sport. A cura di Gianluigi Bagnulo PREMIER LEAGUE 2022-2023, IL CALENDARIO

LA PRIMA GIORNATA SU SKY - La Premier League torna in campo nel weekend, da seguire in diretta sui canali Sky Sport. Ad aprire il campionato sarà l'Arsenal, impegnato contro il Crystal Palace. Sabato spazio al Liverpool, reduce dalla vittoria del Community Shield, che giocherà in casa del Fulham. Poi il Tottenham di Conte, contro il Southampton, mentre alle 18.30 scopriremo il nuovo Chelsea, contro l'Everton. Domenica dedicata alle due formazioni di Manchester: lo United affronterà il Brighton, mentre il Manchester City farà visita al West Ham.

ARSENAL: William SALIBA – Dopo una grande stagione in Ligue 1 in prestito all’OM e una crescita esponenziale con Sampaoli in panchina è pronto a prendersi la difesa dell’Arsenal. L’enorme centrale francese ha convinto subito nelle amichevoli estive, sembra essere il compagno di reparto perfetto per Gabriel.