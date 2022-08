Dai mitici Old Trafford e Anfield di Manchester United e Liverpool al modernissimo Tottenham Hotspurs Stadium, dove giocano i ragazzi di Antonio Conte: sono tutti diversi e tutti bellissimi gli impianti in cui scenderanno in campo le 20 squadre che partecipano all’edizione 2022-2023 della Premier League

