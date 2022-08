L'uruguaiano entra dalla panchina sull'1-0 per il Fulham e cambia il match. Meraviglioso il gol di tacco con cui firma il pari. Ancor più clamoroso il fatto che, soltanto tre minuti prima, aveva provato la stessa identica giocata su un'azione fotocopia. Vedere per credere

Darwin Nuñez non smette di stupire. Durante il suo esordio in Premier League contro il Fulham, l'attaccante del Liverpool segna al 64' con un gol di tacco su cross di Salah. Tutto nella norma, o quasi, se non fosse che l'uruguaiano trova la rete nell'ambito di un'azione fotocopia alla precedente, dove invece era arrivata la parata. E' il minuto 61': sempre Salah crossa dalla destra, dopo scambio con Alexander-Arnold, sempre basso e teso. Nuñez cerca la deviazione col tacco in anticipo sul primo palo, ma trova la parata. Buona la seconda. Con lo stesso autore dell'assist, inseguito sempre dallo stesso difensore (Adarabioyo) e sempre colpendo appena dentro l'area piccola da posizione centrale. Vedere per credere: sopra il video del gol, qui sotto la "prova generale".