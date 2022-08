Nata nel 1992/1993, la Premier League il 15 agosto compie 30 anni. Una storia entusiasmante, che dimostra come il tempo andrebbe misurato in emozioni e non in lancette che girano. Una storia dove l'impossibile può diventare possibile. E la viviamo ancora una volta tutta in diretta su Sky Sport: ecco cosa ci attende nel secondo weekend della stagione

Cara Premier League,



stai per compiere 30 anni e sei ancora una bambina. Ma il tempo – e tu lo sai - si misura in emozioni, non in lancette che girano. Hai dimostrato a tutti che l’impossibile può diventare possibile quando il Leicester City di Claudio Ranieri ha alzato un titolo quotato 5000/1 all’inizio della stagione. Hai rovesciato i pronostici spiegandoci che le leggi della fisica non esistono quando l’istinto di Wayne Rooney apriva le ali. Per nulla gradite a Dennis Bergkamp, l’olandese non volante con una paura matta dell’aereo, ma che via terra definiva il concetto di poesia in movimento in una fredda notte di Newcastle.

30 anni e hai tutta la vita davanti. Non guardare l’orologio, a meno che non sia necessario. Ferguson lo faceva solo nei minuti di recupero quando il Manchester United costruiva i suoi più grandi successi. Ci hai regalato battaglie leggendarie, faide diventate amicizie, hai trasformato l’agonia in estasi per un gol al 94’.

30 anni di alti e bassi perché la vita è così. A volte ci si sente invincibili come l’Arsenal del 2004, altre volte sono il vuoto e il silenzio a lacerare l’anima. Hai aperto le porte a tutti, sempre pronta a entrare in tackle su razzismo e omofobia. Hai accolto da ogni parte del mondo. Hai reso speciale un portoghese che già era speciale. Ci manchi Josè. Hai incoronato italiani come Roberto Mancini, Carlo Ancelotti e naturalmente Antonio Conte… un sentimentale. Perfetto per te. Pronto a fare il suo ritorno a Stamford Bridge con il Tottenham e un pacchetto di fazzoletti in mano, dovesse incombere la nostalgia. D'altronde questa sei tu Premier League, disegni traiettorie mitologiche, da un lato all’altro del cuore come il gol di Beckham al Wimbledon.