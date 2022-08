Due sconfitte in altrettante partite: il Manchester United non partiva così male in Premier da 20 anni esatti, stagione 1992/1993. Quella volta però, nonostante il complicato inizio, i Red Devils tornarono a vincere il campionato dopo 26 anni dall'ultima volta. Erik ten Hag sognava un impatto diverso, ma può appellarsi a questo precedente per infondere coraggio alla sua squadra

