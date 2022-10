Prima partita da titolare con il West Ham e subito primo gol per l’attaccante italiano. L’ex del Sassuolo ha portato in vantaggio gli Hammers segnando il gol dell’1-0 sul Wolverhampton. L’italiano stoppa, controlla e tira di destro dal limite dell’area con la palla che si infila alla sinistra del portiere dei Wolves. Poi esulta portandosi la mano all’orecchio, per sentire l’entusiasmo dei suoi tifosi, tra le bolle di sapone dell’Olympic Stadium di Londra