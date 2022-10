Trossard ferma il Liverpool, Chelsea vince al 90'

Un super Trossard (tripletta) regala a De Zerbi il primo punto sulla panchina del Brighton contro il Liverpool. L'Arsenal resta al comando della classifica dopo la vittoria per 3-1 nel derby di Londra contro il Tottenham. Vittoria al 90' per il Chelsea contro il Crystal Palace, il Fulham crolla in casa contro il Newcastle. L'Everton vince con il Southampton, 0-0 tra Bournemouth e Brentford