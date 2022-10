Premier League

Ancora gol e spettacolo per la squadra di Guardiola, che spazza via 4-0 il Southampton: di nuovo in gol Haaland, ora a 15 reti in 9 partite in Premier. Conte batte De Zerbi grazie a un gol di Kane: commovente il ricordo di Ventrone prima del fischio d'inizio. Seconda vittoria in campionato per Potter sulla panchina del Chelsea che batte 3-0 il Wolverhampton dell'ex Diego Costa: per l'attaccante la standing ovation di Stamford Bridge. Il Bournemouth rimonta e batte il Leicester. Cinque gol del Newcastle al Brentford