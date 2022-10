Nuovo "caso" Ronaldo al Manchester United: dopo che il portoghese ha lasciato la panchina dirigendosi negli spogliatoi prima della fine della partita contro il Tottenham, l'allenatore risponde: "Non ci presto attenzione, me ne occuperò. L'ho visto andarsene, ma non gli ho parlato"

Proprio ciò che vuole evitare Erik Ten Hag , che al termine della partita si è presentato in conferenza stampa elogiando la prestazione della squadra e dicendo che si occuperà del “caso” Cristiano Ronaldo : "Non ci presto attenzione, me ne occuperò domani (oggi, ndr). Voglio mantenere l'attenzione sulla squadra. È stato magnifico ciò che hanno fatto tutti e gli 11 i giocatori. Mi correggo: anche chi è subentrato ha fatto una grande prestazione. Ancora una volta, è stata una prestazione di squadra : abbiamo visto 11 giocatori che difendono e 11 che attaccano, sono stato contento”.

Ronaldo lascia la panchina: cosa è successo

Questi i fatti che hanno portato a un nuovo piccolo strappo tra il campione portoghese e il club. È in corso l’89° di Manchester United-Tottenham, con i padroni di casa avanti 2-0, quando Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e, chiaramente senza il permesso dell’allenatore, se ne va imboccando il tunnel dello spogliatoio. Un chiaro gesto di stizza per non essere stato utilizzato da ten Hag, che non solo non l’ha schierato nell’undici iniziale (CR7 ormai da tempo non è più ritenuto un “titolare” dall’allenatore olandese), ma non l’ha nemmeno utilizzato a gara in corso (tre i cambi fatti, con gli ingressi di McTominay, Elanga e Eriksen).