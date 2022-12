Serata amara per Roberto De Zerbi . Il suo Brighton , infatti, è stato eliminato agli ottavi di Carabao Cup dal Charlton , squadra che milita nella terza serie inglese. Nonostante una gran mole di gioco e una grande quantità di occasioni create, la squadra di De Zerbi non è riuscita a sbloccare la gara e dal dischetto ad avere la meglio sono stati i padroni di casa . Decisivo il penalty calciato da Lavelle, che ha spiazzato Steele permettendo ai propri compagni di conquistare l'accesso ai quarti di finale. C'è ancora una gara in programma, quella tra Manchester City e Liverpool, poi i londinesi scopriranno quale sarà il prossimo avversario. Leicester , Manchester United , Newcastle United , Nottingham Forest , Southampton e Wolverhampton sono le altre squadre già qualificate.

La partita

Al The Valley, la prima occasione della gara è per il Brighton, ma il colpo di testa di Dunk termina a lato di poco. Qualche istante dopo, è Lallana ad avere una grandissima occasione, ma la sua conclusione si infrange sulla traversa a Maynard-Brewer battuto. Nel finale della prima frazione, i padroni di casa hanno un'occasione d'oro per passare in vantaggio, ma Dunk è straordinario nel ribattere una conclusione ravvicinata di Sessegnon. Nella ripresa, il Brighton arriva più volte alla conclusione, ma complici un po' di imprecisioni e le parate di Maynard-Brewer non riesce a sbloccare la gara. L'occasione più grande capita sui piedi di March, ma la sua conclusione sfiora il palo e termina sul fondo. Si va ai calci di rigore.