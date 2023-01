La bandiera ed ex capitano del Chelsea ha omaggiato Gianluca Vialli a Stamford Bridge, lo stadio che hanno condiviso assieme. Fu proprio l'ex manager a far esordire il difensore con i blues nel 1998, dando il via alla sua magnifica e longeva carriera. "Mi avevi detto che sarei stato il futuro del Chelsea, dedicavi molto tempo ai giovani e ricorderò per sempre le nostre discussioni", il suo messaggio su Instagram