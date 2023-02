Con la rete che è valsa la vittoria per 1-0 degli Spurs sul Manchester City di Guardiola, il centravanti inglese è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia del Tottenham a quota 267 gol. Non solo: il bomber sale a 200 marcature in Premier League e adesso è sul podio nella classifica all time dei cannonieri alle spalle di Rooney e Shearer. Negli spogliatoi la telefonata del Mister, in Italia dopo l’operazione alla cistifellea: "Mi hai reso orgoglioso"

