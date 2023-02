Pari Arsenal e Chelsea, il Tottenham perde 4-1

Seconda partita consecutiva senza i tre punti per la capolista Arsenal che, dopo il ko contro l'Everton, pareggia all'Emirates contro il Brentford. Brutta sconfitta, invece, per il Tottenham di Antonio Conte, prossimo avversario del Milan in Champions League, che perde 4-1 contro il Leicester. Pari per il Brighton di De Zerbi e il Chelsea, il Wolverhampton vince in rimonta nonostante l'inferiorità numerica