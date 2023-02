Il Tottenham sbarca in Formula 1. Attraverso un comunicato, il club londinese ha annunciato una partnership strategica di 15 anni con la Formula 1 che porterà a Londra una nuovissima esperienza di motorsport. L'esperienza, che non si vedrà in nessun altro stadio di calcio in Europa, includerà piste di kart elettrici separate per adulti e ragazzi ed è stata accreditata dalla National Karting Association, rendendo la struttura una potenziale sede futura per la nazionale gare di campionato di karting. Inoltre, un programma di driver academy amplierà il pool di talenti del motorsport e aiuterà a identificare la prossima generazione di piloti di F1. Il Club e la F1 offriranno attività educative per le scuole per coinvolgere i giovani locali nel motorsport e mostrare opportunità di carriera e percorsi in aree come l'ingegneria e lo sviluppo di software.