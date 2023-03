Il Brighton di Roberto De Zerbi continua a stupire. Ancora un grandissimo risultato per la squadra dell'allenatore italiano, che batte il Grimsby Town nei quarti di finale e conquista la semifinale di FA Cup quattro anni dopo l'ultima apparizione. Una partita senza storia, dominata dai Seagulls per tutti i 90'. Contro la squadra che milita in League Two, la quarta serie inglese, gli uomini di De Zerbi sbloccano subito il risultato grazie a Undav, che nei primi minuti di gioco mette in discesa il match. Il Brighton dilaga nella ripresa con la doppietta di Ferguson e le reti di March e Mitoma per il 5-0 finale e adesso mettono nel mirino la finale di Wembley a quarant'anni esatti dall'ultima volta: nel 1983, infatti, i biancoblù persero nell'ultimo atto del torneo più antico del mondo contro il Manchester United, che sarà proprio l'avversario della 'banda De Zerbi' in semifinale. I Red Devils hanno infatti rimontato il vantaggio iniziale del Fulham, firmato da Mitrovic, con la doppietta di Bruno Fernandes e il gol di Sabitzer. Nell'altra semifinale si affronteranno il Manchester City, che ha battuto 6-0 il Burnley (ennesima tripletta di Haaland), e lo Sheffield United, che ha superato 3-2 il Blackburn.