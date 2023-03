Il Totteham nel comunicato: "Ora uniamo tutte le forze"

Conte lascia gli Spurs al quarto posto in classifica, ma solo due punti sopra il Newcastle, quinto in classifica, che ha due partite in meno rispetto alla squadra londinese nella corsa alla qualificazione in Champions League. "Abbiamo ancora 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League", ha dichiarato il presidente del Tottenham, Daniel Levy in un comunicato. "Abbiamo bisogno di unire le forze. Tutti devono fare un passo avanti per garantire il massimo risultato possibile al nostro club e ai nostri fantastici e fedeli tifosi". Stellini, che come detto guidera la squadra, ha già sostituito Conte in questa stagione quando l'allenatore si stava riprendendo da un intervento alla cistifellea.