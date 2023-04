Frank Lampard torna sulla panchina del Chelsea. Dopo l'esperienza da allenatore dei Blues tra il 2019 e il 2021, l'ex centrocampista ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Un ruolo da traghettatore in attesa che la dirigenza in estate scelga il suo nuovo uomo per un progetto a lungo termine. Lampard è reduce dall’esperienza all’Everton, conclusa con l’esonero lo scorso 23 gennaio

Frank Lampard torna al Chelsea. Il classe 1978 torna alla guida dei Blues e sarà il traghettatore fino al termine della stagione. È arrivata la firma sul contratto e nel pomeriggio di giovedì 6 aprile ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Frank Lampard succede a Bruno Saltor, che aveva guidato la squadra della gara pareggiata contro il Liverpool. L'ex centrocampista dei Blues, che ha allenato già a Stamford Bridge fino a gennaio 2021, era stato sostituito nella precedente gestione da Thomas Tuchel che vinse poi la Champions League in quella stagione. Per il prossimo anno il Chelsea punta decisamente su Julian Nagelsmann appena sollevato dall'incarico dal Bayern Monaco proprio per far posto a Tuchel. Lampard, che lo scorso gennaio ha lasciato la panchina dell'Everton, esordirà sabato prossimo contro il Wolverhampton