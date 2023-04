Tottenham, Paratici si è dimesso

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Juventus per il caso plusvalenze: 15 punti in più in classifica in attesa di un nuovo giudizio. Ma non tutti i ricorsi sono stati accolti: respinti quelli di Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini. Accolti quelli di Nedved e degli altri dirigenti coinvolti. E proprio in seguito al mancato esito positivo dal Collegio di Garanzia dello Sport - nel caso di Paratici su un'inibizione temporanea di trenta mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA - lo stesso Fabio Paratici ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato dal suo incarico nel Tottenham, proprio "per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze FIGC e FIFA". È quello che si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dagli Spurs sul proprio sito. La squalifica "gli impedisce di adempiere ai suoi doveri di amministratore delegato".