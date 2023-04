Prosegue il sogno treble per il Manchester City di Pep Guardiola: dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League e aver assistito al pareggio dell’Arsenal in Premier (risultato potrebbe proiettare i Citizens in testa al campionato), Haaland e compagni battono lo Sheffield United e conquistano la finale di Fa Cup. A Wembley decide la tripletta di Mahrez. City che dunque tornerà a Londra il prossimo 3 giugno per affrontare la vincente dell’altra semifinale quella tra Manchester United e il Brighton di De Zerbi, in campo domenica 23 aprile.

Haaland a secco, ci pensa Mahrez

In un match dove Erling Haaland non trova la via del gol (rimangono comunque 48 le reti in 42 partite stagionali), a risolvere il match è l’algerino Riyad Mahrez che con la sua tripletta sale a quota 15 in stagione considerando tutte le competizioni. È l’ex Leicester a sbloccarla su calcio di rigore a pochi minuti dall’intervallo, poi la chiude con una doppietta in cinque minuti tra il 61’ e il 66’. Buona fino a quel momento la prova dello Sheffield United, club di Championship che attualmente occupa la seconda posizione in campionato.