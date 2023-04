Il bomber norvegese ha segnato (anche) nel quarto di finale di ritorno contro il Bayern Monaco. Per lui sono già 35 le reti in Champions League in appena 27 partite: nessuno ha fatto meglio del centravanti classe 2000 nella storia della competizione. In totale sono 19 gli attaccanti che hanno raggiunto questo numero di gol in Champions, ecco però quanto ci hanno impiegato

